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Trabzon'daki yerel medya Fenerbahçe maçı öncesi uyardı! "Oyuna gelme Trabzon"

Trabzon’daki gazeteler, ‘Oyuna gelme Trabzon’ manşetini atarak ,“Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tanıdık bir oyunu sahneye koyuyor. Efendilikle kazanacağız”dedi.

Oyuna gelme Trabzon
Trabzonspor yönetim kurulu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi gergin ortamı sakinleştirmek için yoğun çaba harcıyor. Trabzon'dan yayın yapan yerel gazeteler de Fenerbahçe maçı öncesi sağduyu çağrısında bulundu.



AYNI OYUN SAHNEYE KONUYOR
Gazeteler 'Oyuna gelme Trabzon' başlığını atarken, "Fenerbahçe maçı öncesi Ali Koç, biz Trabzonsporlular için çok tanıdık bir oyunu sahneye koymaya uğraşıyor" ifadesini kullandı.



ŞAMPİYONLUKLARIMIZ ÇALINDI
1996, 2005 ve 2011'de şampiyonluklarının çalındığını yazan gazeteler ayrıca "Bizler oyuna gelmeyeceğiz. Kaptan Cemil Usta'nın ruhuna yakışır bir biçimde efendilikle kazanacağız" dedi.



GEÇMİŞ SEZONLAR UNUTULMASIN
Trabzon yerel basını F.Bahçe'nin 1996, 2005 ve 2011'de şampiyonluklarını çaldığını yazdı. Gazeteler, 'Oyuna gelmeyelim' başlığıyla çıkarken bu kez aynı durumun yaşanmaması için uyarıda bulundu.

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