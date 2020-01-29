Trabzon'daki yerel medya Fenerbahçe maçı öncesi uyardı! "Oyuna gelme Trabzon"

rabzonspor

yönetimkuruluhafta sonu oynanacakolan Fenerbahçemaçı öncesigergin ortamı sakinleştirmekiçin yoğunçaba harcıyor. Trabzon'danyayın yapanyerel gazeteler deFenerbahçe maçıöncesi sağduyu çağrısındabulundu.'Oyuna gelme Trabzon' başlığını atarken, "Fenerbahçe maçı öncesi Ali Koç, biz Trabzonsporlular için çok tanıdık bir oyunu sahneye koymaya uğraşıyor" ifadesini kullandı., 2005 ve 2011'de şampiyonluklarının çalındığını yazan gazeteler ayrıca "Bizler oyuna gelmeyeceğiz. Kaptan Cemil Usta'nın ruhuna yakışır bir biçimde efendilikle kazanacağız" dedi.Trabzon yerel basını F.Bahçe'nin 1996, 2005 ve 2011'de şampiyonluklarını çaldığını yazdı. Gazeteler, 'Oyuna gelmeyelim' başlığıyla çıkarken bu kez aynı durumun yaşanmaması için uyarıda bulundu.