Galatasaray’da Pizza-Hamburger savaşı Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, taraftarları gelir elde etmek için Burger King'in kulübe özel olan menüsünü yemeğe davet edince olanlar oldu! Terra Pizza da forma resmi yayınlayarak, "Bu kulübün sponsoru biziz" dedi. Terra Pizza'nın Cengiz'in bu tavrından rahatsız olduğu öğrenildi.

Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, taraftarları gelir elde etmek için Burger King'in kulübe özel olan menüsünü yemeğe davet edince olanlar oldu! Terra Pizza da forma resmi yayınlayarak, "Bu kulübün sponsoru biziz" dedi. Terra Pizza'nın Cengiz'in bu tavrından rahatsız olduğu öğrenildi.





1.5 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

G.Saray'ın Burger King'le yaptığı sponsorluk anlaşması için Terra Pizza'ya 1.5 milyon TL ödediği öğrenildi. TÜM MANŞETLER