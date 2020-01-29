Kartal'da Burak Yılmaz'ın durumu hala belirsiz... Lecce'ye gitmek için yönetimden izin isteyen Burak olumsuz bir cevap almıştı.
KARAR ZAMANI
Ancak Lecce Kulübü'nün ısrarla Burak'ı istemesi üzerine yönetim iki arada bir derede kaldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın'la görüştükten sonra net bir karar vereceği öne sürüldü.
KARAR ZAMANI
Ancak Lecce Kulübü'nün ısrarla Burak'ı istemesi üzerine yönetim iki arada bir derede kaldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın'la görüştükten sonra net bir karar vereceği öne sürüldü.
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