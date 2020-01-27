F.Bahçe Başakşehir'i 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Kanarya'nın istatistiklerde rakibini eze eze yenmesi üzerine taraftarlar da şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.
MEST OLDUK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Başakşehir ile oynanan maçtan sonra soyunma odasında oyuncularına övgü dolu sözler sarfetti. Tecrübeli çalıştırıcının maç sonu konuşmasında, "Başakşehir'e karşı kusursuz oynadık. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler kenarda, taraftarımız stadda oynanan oyundan büyük keyif aldı. Bu yolun sonu şampiyonluk. Buradan dönüş yok" ifadelerini kullandı.
FUTBOLCULAR COŞTU
Futbolcular daha sonra hep bir ağızdan, "Şampiyon Fenerbahçe" şeklinde tempo tuttu.
Vedat Muriç, Başakşehir'i de boş geçmedi.
F.Bahçe ligde son 4 maçını da kazanmayı başardı.
KİMSE İLE BİR PROBLEMİM OLAMAZ
Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'e atılan gollere sevinmediği yönündeki iddialara tepki... Emre, "Mevzu F.Bahçe olduğu zaman eminim ki kimse ile bir problemim olamaz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim" dedi
MEST OLDUK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Başakşehir ile oynanan maçtan sonra soyunma odasında oyuncularına övgü dolu sözler sarfetti. Tecrübeli çalıştırıcının maç sonu konuşmasında, "Başakşehir'e karşı kusursuz oynadık. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler kenarda, taraftarımız stadda oynanan oyundan büyük keyif aldı. Bu yolun sonu şampiyonluk. Buradan dönüş yok" ifadelerini kullandı.
FUTBOLCULAR COŞTU
Futbolcular daha sonra hep bir ağızdan, "Şampiyon Fenerbahçe" şeklinde tempo tuttu.
Vedat Muriç, Başakşehir'i de boş geçmedi.
F.Bahçe ligde son 4 maçını da kazanmayı başardı.
KİMSE İLE BİR PROBLEMİM OLAMAZ
Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'e atılan gollere sevinmediği yönündeki iddialara tepki... Emre, "Mevzu F.Bahçe olduğu zaman eminim ki kimse ile bir problemim olamaz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim" dedi
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