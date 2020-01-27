ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk devresini ilk 4 sırada bitiren Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Doğa Sigorta, kura çekimine seribaşı olarak katıldı. Ligin ilk yarısını 5 ila 8. sırada bitiren TOFAŞ, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom da çeyrek finalde mücadele edecek.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Türk Telekom - Pınar Karşıyaka

Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma

Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:

* Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes maçının galibi Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ galibiyle,

* Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma maçının galibi Türk Telekom - Pınar Karşıyaka maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.

Çeyrek finaller tek maç eleme sistemiyle 11-12 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finalleri geçen 4 takım, 14-16 Şubat'ta Ankara'da oynanacak Dörtlü Final'de kupayı kazanmak için mücadele edecek.