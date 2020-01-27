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 Rami: Yanal’ın ine katılmıyorum

 Rami, Fransız medyasına kavuştu. Tecrübeli stoper, "Hayatımda ilk defa bir beni yedek bıraktı. Bu da bana bir darbe oldu. Antrenörümün ine katılmıyorum ama ona saygı duyuyorum" dedi.

Yanal’ın seçimine katılmıyorum
Adil Rami, Fransız medyasına kavuştu. Tecrübeli stoper, "Hayatımda ilk defa bir beni yedek bıraktı. Bu da bana bir darbe oldu. Antrenörümün seçimine katılmıyorum ama ona saygı duyuyorum" dedi.

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