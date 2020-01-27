Adil Rami, Fransız medyasına kavuştu. Tecrübeli stoper, "Hayatımda ilk defa bir teknik direktör beni yedek bıraktı. Bu da bana bir darbe oldu. Antrenörümün seçimine katılmıyorum ama ona saygı duyuyorum" dedi.
Adil Rami, Fransız medyasına kavuştu. Tecrübeli stoper, "Hayatımda ilk defa bir teknik direktör beni yedek bıraktı. Bu da bana bir darbe oldu. Antrenörümünseçimine katılmıyorum ama ona saygı duyuyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.