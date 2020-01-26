G.saray bugün Konya ile deplasmanda karşılaşıyor

MARCAO

Konyaspor

BOLOGNA

NAGATOMO'DAN

Konyaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Süper Lig'in 2. yarısınagalibiyetine başlayan Cimbom, Konya'da da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.Cimbom'da sarı kart cezalısıbugün forma giyemeyecek. Sıtma tedavisisüren Onyekuru ve adaptasyon çalışmalarıdevam eden Andone deyok.G.Saray'da Konya maçı öncesinde 3 isim sarı kart sınırında... Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük kart görürse Kayseri maçında oynayamayacak.BUGÜN İttifak Holdingile mücadele edecek Galatasaray'ı taraftarı bağrına bastı. Konya'ya gelen Sarı-Kırmızılı takım, taraftarlarınca coşkuyla karşılandı.ekibi Bologna, G.Saray'ın Japon oyuncusu'nun transferinden vazgeçti. Tecrübeli oyuncu kulüp arıyor.stoper transferiiçin çalışmalarınısürdürürkengündeme sürprizbir isimgeldi...ile yollarınıayıran 33yaşındaki'nunönerildiğiiddiaedildi.