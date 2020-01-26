G.saray bugün Konya ile deplasmanda karşılaşıyor

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Süper Lig'in 2. yarısına Denizlispor galibiyetine başlayan Cimbom, Konya'da da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
MARCAO KART CEZALISI
Cimbom'da sarı kart cezalısı Marcao bugün forma giyemeyecek. Sıtma tedavisi süren Onyekuru ve adaptasyon çalışmaları devam eden Andone de Konya'da yok.
3 YILDIZ KART SINIRINDA
G.Saray'da Konya maçı öncesinde 3 isim sarı kart sınırında... Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük kart görürse Kayseri maçında oynayamayacak.
GALATASARAY'A KONYA'DA COŞKULU KARŞILAMA
BUGÜN İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek Galatasaray'ı taraftarı bağrına bastı. Konya'ya gelen Sarı-Kırmızılı takım, taraftarlarınca coşkuyla karşılandı.
BOLOGNA NAGATOMO'DAN VAZGEÇTİ
İTALYAN ekibi Bologna, G.Saray'ın Japon oyuncusu Nagatomo'nun transferinden vazgeçti. Tecrübeli oyuncu kulüp arıyor.
CİMBOM'DA DİEGO İDDİASI
G.SARAY stoper transferi için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi... Antalya ile yollarını ayıran 33 yaşındaki AngeloDiego'nun Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.
MARCAO KART CEZALISI
Cimbom'da sarı kart cezalısı Marcao bugün forma giyemeyecek. Sıtma tedavisi süren Onyekuru ve adaptasyon çalışmaları devam eden Andone de Konya'da yok.
3 YILDIZ KART SINIRINDA
G.Saray'da Konya maçı öncesinde 3 isim sarı kart sınırında... Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük kart görürse Kayseri maçında oynayamayacak.
GALATASARAY'A KONYA'DA COŞKULU KARŞILAMA
BUGÜN İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek Galatasaray'ı taraftarı bağrına bastı. Konya'ya gelen Sarı-Kırmızılı takım, taraftarlarınca coşkuyla karşılandı.
BOLOGNA NAGATOMO'DAN VAZGEÇTİ
İTALYAN ekibi Bologna, G.Saray'ın Japon oyuncusu Nagatomo'nun transferinden vazgeçti. Tecrübeli oyuncu kulüp arıyor.
CİMBOM'DA DİEGO İDDİASI
G.SARAY stoper transferi için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi... Antalya ile yollarını ayıran 33 yaşındaki AngeloDiego'nun Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.
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