Giresunspor tırmanışa geçti: 2-1 2’nci yarıya iyi başlayan Giresunspor, Ümraniye’yi 2 golle geçti. İşte Takvim Gazetesi’nin 26 Ocak 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

G iresunspor yükselişe geçti... Ligin 2. yarısına harika bir başlangıç yapan Yeşil-Beyazlılar güçlü rakibi Ümraniye'yi 2-1 yenmeyi başardı. 22 ve 54. dakikalarda Ahmet İlhan'ın golleriyle 2-0 öne geçen Giresun 71'de Bahadır'ın golüne engel olamadı. Böylece Giresunspor maçı 2-1 galip bitirdi.





İZMİR'E 4'ÜNCÜ STAT

İzmir'de yeni yapılan Gürsel Aksel Stadı bugünkü Göztepe-Beşiktaş maçıyla açımacak.



LİGDE 1 MAÇ DAHA VAR

SÜPER Lig'de bugün bir maç daha oynanacak. Denizlispor, saat 13.30'da Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Halil Umut Meler, Bahtiyar Birinci ve İbrahim Bozbey hakem üçlüsü yönetecek.



CLAUDEMİR SİVAS'TA

SİVASSPOR ön libero Claudemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Claudemir daha önce Sao Carlos, Vitesse Kopenhag, Club Brugge, El-Ahli Cidde ve son olarak Braga'da forma giydi.



ASLAN POTADA KAYIP

BASKETBOL Süper Ligi'nde Galatasaray, Bahçeşehir'e deplasmanda 92-71 yenildi. Diğer sonuçlar şöyle: Sigortam Net-Tofaş: 80-91, Bursaspor-Darüşşafaka: 79-87, Bandırma-Ormanspor: 66-85.



SOUSA , GAZİANTEP'TE

GAZİANTEP Futbol Kulübü, Portekiz ligi ekibi Belenenses'te forma giyen Andre Sousa'yı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Sousa ile 1,5 yıllık sözleşme yapıldı.



ATTAMAH GÖNDERİLDİ

SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Joseph Attamah ile yollarını ayırdığını açıkladı. Attamah, sezon başında Medipol Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadroya dahil edilmişti.



FİLE DERBİSİ FENER'İN

VOLEYBOL Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki önemli maçta ise Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas'ı 3-2'lik skorla geçti.



MEDVEDED 4. TURDA

AVUSTRALYA Açık'ta 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Avustralyalı Alexei Popyrin'i 6-4, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek son 16 tenisçi arasına adını yazdırdı.



BEN YOUSSEF DENİZLİ'DE

DENİZLİSPOR Kasımpaşa ile sözleşmesini sonlandıran 31 yaşındaki stoper Ben Youssef'i kadrosuna kattı. Ege ekibi tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



KAYSERİ&A.GÜCÜ 1-1'İNİ YEDİ!

SÜPER Lig'de son iki sırada yer alan ve acil galibiyete ihtiyacı olan Kayserispor ve A.Gücü yenişemedi. Ev sahibi Kayserispor, 23. dakikada Mensah'ın penaltı golüyle öne geçti. Beraberlik golü 68'de Alihan'dan geldi.



ALANYASPOR DOLUDİZGİN

AYTEMİZ Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini elde etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Cisse ve Salih Uçan kaydetti.

