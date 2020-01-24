Kupada çeyrek final ve yarı final kura çekimi bugün yapılacak. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Çeyrek ve yarı finaller çift maç oynanacak.
SERİ BAŞI OLANLAR
◆ FENERBAHÇE
◆ G.SARAY
◆ TRABZON
◆ ANTALYA
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
◆ ALANYA
◆ SİVASSPOR
◆ ERZURUM
◆ KIRKLARELİ
SERİ BAŞI OLANLAR
◆ FENERBAHÇE
◆ G.SARAY
◆ TRABZON
◆ ANTALYA
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
◆ ALANYA
◆ SİVASSPOR
◆ ERZURUM
◆ KIRKLARELİ
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