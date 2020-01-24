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'nda ve yarı final kura çekimi bugün yapılacak

Kupada ve yarı final kura çekimi bugün yapılacak. ve 'ndeki kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Çeyrek ve yarı finaller çift maç oynanacak.

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