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  • 22.01.2020 17:18
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 17:18

Son dakika leri: , transferini duyurdu

İzmir temsilcisi , Danimarka ekibi Brondby'de forma giyen Polonyalı futbolcu ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Forvet mevkisinde oynayan Wilczek, 358 resmi maçta 136 gol attı.

Süper Lig ekibi yeni transferini duyurdu

, son olarak Brondby forması giyen Polonyalı oyuncu ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonyalı forvet Kamil Wilczek'i 1.5+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. İzmir ekibi, son olarak Danimarka ligi ekiplerinden Brondby'de forma giyen Polonyalı santrfor Kamil Wilczek'i 1.5+1 yıllığına renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son olarak Brondby forması giyen Polonyalı oyuncu Kamil Wilczek ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladık. 24 Ocak 1988 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen Wilczek, Piast Gliwice, Zaglebie Lubin ve Carpi takımlarında forma giydikten sonra 2015-16 sezonu devre arasında Danimarka ekibi Brondby'e transfer oldu. Kariyeri boyunca 358 resmi maçta 136 gol atan Wilczek 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında gol kralı olma başarısı gösterdi. Kamil Wilczek'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

31 yaşındaki forvet, Brondby ile bu sezon çıktığı 26 maçta 20 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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