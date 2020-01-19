Trabzon’un konuğu Kasımpaşa

Trabzonspor 2. yarının ilk haftasında bugün saat 16.00'da evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.



4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Trabzonspor'da Kasımpaşa ile oynanacak olan maç öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mikel, Hosseini, Nwakaeme ve Campi, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta ligde oynanacak olan Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.