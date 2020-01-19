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Trabzon’un konuğu Kasımpaşa

Trabzonspor 2. yarının ilk haftasında bugün saat 16.00'da evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Bordo mavililerde Mikel, Hosseini, Nwakaeme ve Campi, sarı kart sınırında

Trabzon’un konuğu Kasımpaşa

Trabzonspor 2. yarının ilk haftasında bugün saat 16.00'da evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Trabzonspor'da Kasımpaşa ile oynanacak olan maç öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mikel, Hosseini, Nwakaeme ve Campi, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta ligde oynanacak olan Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

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