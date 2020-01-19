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  • 19.01.2020 18:04
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 19:00

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'in 18. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Beşiktaş - Sivasspor | CANLI

'in 18. haftasında sahasında 'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Nkoudou, Ljajic, Burak

Sivasspor: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fatih, Ziya, Emre, Yatabare

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