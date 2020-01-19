Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Nkoudou, Ljajic, Burak
Sivasspor: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fatih, Ziya, Emre, Yatabare
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