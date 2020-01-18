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Inter’de Moses sesleri!

Victor Moses, Inter'in transfer alternatifleri arasına yerini aldı. İtalyan basınına göre teknik direktön Conte, Leonardo Spinazzola transferi gerçekleşmezse Moses'ı kadrosunda görmek istiyor.

Inter’de Moses sesleri!
Victor Moses, Inter'in transfer alternatifleri arasına yerini aldı. İtalyan basınına göre teknik direktön Conte, Leonardo Spinazzola transferi gerçekleşmezse Moses'ı kadrosunda görmek istiyor.

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