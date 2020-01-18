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galibiyet hasretini Menemen’de dindirdi

1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında spor deplasmanda Menemenspor'u 3-0 mağlup etti. Yeşil- Beyazlılar bu sonuçla 3 maçlık aranın ardından galip geldi. 'a galibiyeti getiren golleri Yonathan del Valle (2) ve kaydetti. Bu sonuçla Giresun 24 puana çıktı. Menemen ise 28 puanda kaldı.

Giresun galibiyet hasretini Menemen’de dindirdi
TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında spor deplasmanda Menemenspor'u 3-0 mağlup etti. Yeşil- Beyazlılar bu sonuçla 3 maçlık aranın ardından galip geldi. 'a galibiyeti getiren golleri Yonathan del Valle (2) ve Özgürcan Özcan kaydetti. Bu sonuçla Giresun 24 puana çıktı. Menemen ise 28 puanda kaldı.

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