Giresun galibiyet hasretini Menemen’de dindirdi

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında Giresunspor deplasmanda Menemenspor'u 3-0 mağlup etti. Yeşil- Beyazlılar bu sonuçla 3 maçlık aranın ardından galip geldi. Karşılaşmada Giresun'a galibiyeti getiren golleri Yonathan del Valle (2) ve Özgürcan Özcan kaydetti. Bu sonuçla Giresun 24 puana çıktı. Menemen ise 28 puanda kaldı.
- Spor
- 18.01.2020
- Gazete
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