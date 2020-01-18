Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, pazar günü karşılaşcakları Sivasspor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı.
3 PUAN ALMAMIZ GEREKİYOR
Tecrübeli teknik adamın bu toplantıda, "Lider Sivasspor ile belki de sezonun en kritik maçını oynayacağız. 90 dakika tam konsantrasyonla oynamalıyız. 3 puan almamız şart" dedi.
FARKI ERİTMEMİZ GEREKİYOR
Abdullah Avcı, "Sivas ile aramızda 7 puanlık fark var. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçı kazanıp farkı eritmeliyiz. İşte size fırsat. Kalitenizi gösterin" ifadelerini kullandı.
TEK HEDEF GALİBİYET
Abdullah Avcı, Sivas maçında galibiyetten başka birşey düşünmüyor.
KARA KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI
Beşiktaş, pazar günü oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Antrenmanda çift tale taktik maçı ve şut çalışması yapıldı.
3 PUAN ALMAMIZ GEREKİYOR
Tecrübeli teknik adamın bu toplantıda, "Lider Sivasspor ile belki de sezonun en kritik maçını oynayacağız. 90 dakika tam konsantrasyonla oynamalıyız. 3 puan almamız şart" dedi.
FARKI ERİTMEMİZ GEREKİYOR
Abdullah Avcı, "Sivas ile aramızda 7 puanlık fark var. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçı kazanıp farkı eritmeliyiz. İşte size fırsat. Kalitenizi gösterin" ifadelerini kullandı.
TEK HEDEF GALİBİYET
Abdullah Avcı, Sivas maçında galibiyetten başka birşey düşünmüyor.
KARA KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI
Beşiktaş, pazar günü oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Antrenmanda çift tale taktik maçı ve şut çalışması yapıldı.
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