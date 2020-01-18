Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Alanyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Tzavellas, 59. dakikada Bakasetas, 62. dakikada Papiss Cisse ve 84 ve 90+2'de Junior Fernandes attı. Kayserispor'un tek golü 88'de Pedro Henrique'den geldi.

Deplasman ekibinde Kvrzic, 45+1. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Alanyaspor bu galibiyetin ardından üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 32'ye çıkarttı. Kayserispor ise üst üste 4. yenilgisini aldı.

GOLLER:

Alanyaspor 5-1 Kayserispor

38' Georgios Tzavellas

59' Tasos Bakasetas

62' Papiss Cisse

84' Junior Fernandes

87' Pedro Henrique

90+2' Junior Fernandes