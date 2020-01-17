Karius'taki düşüş düşündürüyor

Devre arasında oynanan maçlarda ve Erzurum önünde beklenen performansı gösteremeyen Karius'taki düşüş sorun oldu. Avcı'nın Karius'la görüşmesi bekleniyor.
ADEM LJAJİC'TEN MÜJDELİ HABER
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından uzak kalan Ljajic dün idmana çıktı. Sırp yıldız Sivas maçında oynayacak.
ADEM LJAJİC'TEN MÜJDELİ HABER
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından uzak kalan Ljajic dün idmana çıktı. Sırp yıldız Sivas maçında oynayacak.
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