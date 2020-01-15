Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor ile F.Bahçe golsüz berabeke kaldı. 25. dakikada Kayserispor'da sağ kanattan yapılan ortada Emre Demir'in kafa vuruşu kalenin solundan az farkla dışarı gitti. 33. dakikada kullanılan serbest vuruşta kafayı vuran Lopez'in kafası ağlarla buluştu. Hakem önce gol kararı verdi. Ardından VAR kararıyla gol iptal edildi.
HARUN'DAN KRİTİK KURTARIŞ
Maçın 55. dakikasında Kayserispor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Hızlı gelişen kontratakta Harun ile karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunda Harun'un ayağına çarpan top kornere çıktı. 61'de Tolgay'ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla üstten auta gitti. 63'te Kruse sağ çaprazdan denedi, top auta gitti.
KRUSE YAKIN DİREKTE KAÇIRDI
65'te Dirar soldan etkili ortaladı. Kruse'nin yakın direkte kafa şutu yandan auta çıktı. 77'de Alper ceza sahası dışından vurdu. Kaleci Lung son anda çıkardı. Dönen topu Ferdi tamamlayamadı. 82'de Dirar'ın kafası Lung'da kaldı.
FENER'İN BASKISI GOL GETİRMEDİ
Son bölümde de Fenerbahçe'nin atakları vardı. Vedat Muric'i de oyuna alan Sarı-Lacivertliler, baskıdan sonuç elde edemedi. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu maçın rövanşı 21 Ocak Salı günü F.Bahçe'nin sahasında ve çeyrek finalist belli olacak.
EKSİKLERİ KAPATACAĞIZ
Ersun Yanal'ın yerine Kayserispor maçında Fenerbahçe kulübesinde yer alan yardımcı hoca Volkan Kazak, "Yoğun bir kamp döneminden çıktık. Takımımız yorgun ve belli eksiklerimiz var. Ancak çok çalışarak bu eksikleri kapatacağız. Önümüzde 6 maçlık bir seri var ve en iyi şekilde bu maçlara hazırlanacağız. Oyuncular zamanla daha hazır hale gelecektir" diye konuştu.
ELEŞTİRİLER MOTİVE EDİYOR
Kupadaki Kayseri maçı sonrası konuşan Zanka, hakkındaki eleştiriler için, "Büyük bir kulüpte iyi performans sergilemezseniz eleştiri oluyor. Ben eleştirileri motivasyonumu arttırıcı bir faktör olarak görüyorum" dedi. Danimarkalı savunma oyuncusu Kayserispor'u rövanşta yenerek turu geçmek istediklerini de sözlerine ekledi.
TÜRKİYE EMRE'Yİ KONUŞTU
Kayseri'nin 16 yaşındaki yıldız adayı Emre Demir, Fenerbahçe maçındaki performansıyla dün gece sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.
SOL BEKTE DENİZ SÜRPRİZİ
Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek krizi yaşayan F.Bahçe'de Kayseri maçında savunmanın solunda Deniz oynadı. Asıl yeri sağ kanat olan Deniz, 90. dakikada sakatlandı ve maçı tamamlayamadı.
ERSUN YANAL'A GRİP ENGELİ
Gribal enfeksiyon geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor'la oynanan kupa maçında kulübede yer almadı. Ersun Yanal'ın yerine dün akşamki mücadelede Sarı-Lacivertli takımı yardımcısı Volkan Kazak yönetti
MEHMET EKİCİ KADRODA!
Ligin ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Kayseri'de kadroya alındı. Deneyimli oyuncu dün akşamki mücadelede yedek kulübesinde yer aldı.
HARUN'DAN KRİTİK KURTARIŞ
Maçın 55. dakikasında Kayserispor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Hızlı gelişen kontratakta Harun ile karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunda Harun'un ayağına çarpan top kornere çıktı. 61'de Tolgay'ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla üstten auta gitti. 63'te Kruse sağ çaprazdan denedi, top auta gitti.
KRUSE YAKIN DİREKTE KAÇIRDI
65'te Dirar soldan etkili ortaladı. Kruse'nin yakın direkte kafa şutu yandan auta çıktı. 77'de Alper ceza sahası dışından vurdu. Kaleci Lung son anda çıkardı. Dönen topu Ferdi tamamlayamadı. 82'de Dirar'ın kafası Lung'da kaldı.
FENER'İN BASKISI GOL GETİRMEDİ
Son bölümde de Fenerbahçe'nin atakları vardı. Vedat Muric'i de oyuna alan Sarı-Lacivertliler, baskıdan sonuç elde edemedi. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu maçın rövanşı 21 Ocak Salı günü F.Bahçe'nin sahasında ve çeyrek finalist belli olacak.
EKSİKLERİ KAPATACAĞIZ
Ersun Yanal'ın yerine Kayserispor maçında Fenerbahçe kulübesinde yer alan yardımcı hoca Volkan Kazak, "Yoğun bir kamp döneminden çıktık. Takımımız yorgun ve belli eksiklerimiz var. Ancak çok çalışarak bu eksikleri kapatacağız. Önümüzde 6 maçlık bir seri var ve en iyi şekilde bu maçlara hazırlanacağız. Oyuncular zamanla daha hazır hale gelecektir" diye konuştu.
ELEŞTİRİLER MOTİVE EDİYOR
Kupadaki Kayseri maçı sonrası konuşan Zanka, hakkındaki eleştiriler için, "Büyük bir kulüpte iyi performans sergilemezseniz eleştiri oluyor. Ben eleştirileri motivasyonumu arttırıcı bir faktör olarak görüyorum" dedi. Danimarkalı savunma oyuncusu Kayserispor'u rövanşta yenerek turu geçmek istediklerini de sözlerine ekledi.
TÜRKİYE EMRE'Yİ KONUŞTU
Kayseri'nin 16 yaşındaki yıldız adayı Emre Demir, Fenerbahçe maçındaki performansıyla dün gece sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.
SOL BEKTE DENİZ SÜRPRİZİ
Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek krizi yaşayan F.Bahçe'de Kayseri maçında savunmanın solunda Deniz oynadı. Asıl yeri sağ kanat olan Deniz, 90. dakikada sakatlandı ve maçı tamamlayamadı.
ERSUN YANAL'A GRİP ENGELİ
Gribal enfeksiyon geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor'la oynanan kupa maçında kulübede yer almadı. Ersun Yanal'ın yerine dün akşamki mücadelede Sarı-Lacivertli takımı yardımcısı Volkan Kazak yönetti
MEHMET EKİCİ KADRODA!
Ligin ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Kayseri'de kadroya alındı. Deneyimli oyuncu dün akşamki mücadelede yedek kulübesinde yer aldı.
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