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'da sezonun 2. yarısında kadroda düşünülmeyen görüşmeleri yapmak için kulüpten izin aldı. Avdijaj'ın dünkü çalışmaya da katılmadığı ve manejeri ile birlikte görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Büyük umutlarla transfer edilen Kosovalı futbolcu ligde 8 maçta forma giydi, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Donis Avdijaj’a transfer izni
Trabzonspor'da sezonun 2. yarısında kadroda düşünülmeyen Donis Avdijaj görüşmeleri yapmak için kulüpten izin aldı. Avdijaj'ın dünkü çalışmaya da katılmadığı ve manejeri ile birlikte görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Büyük umutlarla transfer edilen Kosovalı futbolcu ligde 8 maçta forma giydi, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

KARARI ÇİMŞİR VERDİ
Teknik direktör Hüseyin Çimşir bir süre önce yönetime Avdijaj'ı düşünmediğini söylemişti.

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