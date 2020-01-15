Donis Avdijaj’a transfer izni

Trabzonspor'da sezonun 2. yarısında kadroda düşünülmeyen Donis Avdijaj transfer görüşmeleri yapmak için kulüpten izin aldı. Avdijaj'ın dünkü çalışmaya da katılmadığı ve manejeri ile birlikte görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Büyük umutlarla transfer edilen Kosovalı futbolcu ligde 8 maçta forma giydi, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.
KARARI ÇİMŞİR VERDİ
Teknik direktör Hüseyin Çimşir bir süre önce yönetime Avdijaj'ı düşünmediğini söylemişti.
KARARI ÇİMŞİR VERDİ
Teknik direktör Hüseyin Çimşir bir süre önce yönetime Avdijaj'ı düşünmediğini söylemişti.
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