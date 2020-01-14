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Fener’e bir sponsor daha geldi

Fenerbahçe dün Gıda'ya bağlı restoran zinciri ile resmi sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreni Kompleksi 'nde gerçekleştirildi.

Fener’e bir sponsor daha geldi
Fenerbahçe dün TAB Gıda'ya bağlı Burger King restoran zinciri ile resmi sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreni Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi.

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