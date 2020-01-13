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Hocam büyük şans

'ın genç yıldızı Yılmaz, 'nın takımın başında olmasının kendisi için büyük şans olduğunu ifade etti. Kartal, "İkinci yarı çok daha iyi bir performans sergileyeceğim" dedi.

Hocam büyük şans
Beşiktaş'ın genç yıldızı Yılmaz, 'nın takımın başında olmasının kendisi için büyük şans olduğunu ifade etti. Kartal, "İkinci yarı çok daha iyi bir performans sergileyeceğim" dedi.

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