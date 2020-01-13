Hocam büyük şans

Beşiktaş'ın genç yıldızı Kartal Yılmaz, Abdullah Avcı'nın takımın başında olmasının kendisi için büyük şans olduğunu ifade etti. Kartal, 'İkinci yarı çok daha iyi bir performans sergileyeceğim' dedi. Beşiktaş'ın genç yıldızı Kartal Yılmaz, Abdullah Avcı'nın takımın başında olmasının kendisi için büyük şans olduğunu ifade etti. Kartal, 'İkinci yarı çok daha iyi bir performans sergileyeceğim' dedi.
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