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Fener Isla için 2 milyon Euro istedi

'un 'den 'yı istediği doğrulandı. Arjantin'den Tele 13'ün haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Isla için Boca Juniors'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

Fener Isla için 2 milyon Euro istedi
'un 'den Mauricio Isla'yı istediği doğrulandı. Arjantin'den Tele 13'ün haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Isla için Boca Juniors'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Habere göre Boca cephesinden yapılan açıklamada, "Kulüp olarak Isla'nım menajeri ile temasa geçtik. Ardından kulüple görüşmemiz oldu. Fakat pazarlıklar durma noktasına geldi. Fenerbahçe 2 milyon Euro istedi. Fenerbahçe şampiyonluk için mücadele ediyor ve bu yüzden Isla için bu bedeli talep ediyor" denildi.

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