Fener Isla için 2 milyon Euro istedi

istediği doğrulandı.haberine göre, sezon sonunda sözleşmesisona erecek olaniçinbonservis bedeliistedi. Habere görecephesinden yapılanaçıklamada, "Kulüp olarakmenajeri ile temasa geçtik. Ardından kulüplegörüşmemiz oldu. Fakat pazarlıklardurma noktasına geldi.istedi.şampiyonlukiçin mücadele ediyor ve bu yüzdeniçin bu bedeli talep ediyor" denildi.