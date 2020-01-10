enerbahçe'nin

twitter hesabından "Biz tahmin edebiliyoruz ama sizce kim?" gönderisinin altına yüzlerce yorum geldi. Hemen herkesin aklına'in eşinin, "Onu çiğ etle besliyorum" mesajı geldi.Yorumlarda "Yine de pişirerek yese daha iyi olur" görüşü de vardı!