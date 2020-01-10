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'den 'çiğ et' paylaşımı! Sosyal medya yıkıldı...

'nin twitter hesabından "Biz tahmin edebiliyoruz ama sizce kim?" gönderisinin altına yüzlerce yorum geldi. Hemen herkesin aklına 'in eşinin, "Onu çiğ etle besliyorum" mesajı geldi.

Resmi hesaptan çiğ et paylaşımı
Fenerbahçe'nin twitter hesabından "Biz tahmin edebiliyoruz ama sizce kim?" gönderisinin altına yüzlerce yorum geldi. Hemen herkesin aklına Vedat Muriç'in eşinin, "Onu çiğ etle besliyorum" mesajı geldi.



Yorumlarda "Yine de pişirerek yese daha iyi olur" görüşü de vardı!

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