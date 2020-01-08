Andone: 1 aya hazır olacağım

Dizinden geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sözleşmesinin dondurulması gündeme gelen Florin Andone tarih verdi. Rumen forvet, "Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içinde İstanbul'da olacağım. 1 aya da oynamak için hazır olurum'' dedi.
Florin Andone'nin yapılacak son kontrollerinden sonra sözleşmesinin dondurulması gündeme gelebilir.
Florin Andone'nin yapılacak son kontrollerinden sonra sözleşmesinin dondurulması gündeme gelebilir.
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