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Andone: 1 aya hazır olacağım

Dizinden geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sözleşmesinin dondurulması gündeme gelen tarih verdi. forvet, "Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içinde 'da olacağım. 1 aya da oynamak için hazır olurum'' dedi.

Andone: 1 aya hazır olacağım
Dizinden geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sözleşmesinin dondurulması gündeme gelen Florin Andone tarih verdi. Rumen forvet, "Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içinde İstanbul'da olacağım. 1 aya da oynamak için hazır olurum'' dedi.

'nin yapılacak son kontrollerinden sonra sözleşmesinin dondurulması gündeme gelebilir.

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