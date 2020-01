İrfan Başakşehir’de gol atan tek Türk oldu Tek gol Kahveci'den... Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in ligin ilk yarısında attığı 29 golün sadece birinde Türk futbolcunun imzası oldu. Atılan tek gol ise Başakşehir'in genç orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'den geldi.

MAHMUT AŞİRAN