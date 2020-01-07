Transfer çalışmalarını ekonomik nedenlerden dolayı ağırdan alan Beşiktaş'ta gündeme bomba bir isim daha geldi... Önceliği forvet transferine veren ve daha önce Pedro ve Zaza gibi isimlerle temasa geçen Kartal, İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen Munas Dabbur ile temasa geçti.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki İsrailli forvetin menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Beşiktaş, Dabbur'u kiralık istiyor.
3 KULÜP DAHA PEŞİNDE
İspanyol Marca Gazetesi de Dabbur'un Beşiktaş yolunda olduğunu yazdı. Haberde, Salzburg, West Ham United ve Sporting Lizbon'un da İsrailli golcüyü istediği ifade edildi.
FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI
Dabbur bu sezon Sevilla'da fazla şans bulamadı. Tecrübeli golcü, İspanyol ekibiyle 9 resmi maça çıktı ve 3 gol atarken 1 asist yaptı. Dabbur'un sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.
21 KEZ MİLLİ OLDU
Munas Dabbur, 21 kez İsrail Milli Takım forması giydi. 7 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki İsrailli forvetin menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Beşiktaş, Dabbur'u kiralık istiyor.
3 KULÜP DAHA PEŞİNDE
İspanyol Marca Gazetesi de Dabbur'un Beşiktaş yolunda olduğunu yazdı. Haberde, Salzburg, West Ham United ve Sporting Lizbon'un da İsrailli golcüyü istediği ifade edildi.
FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI
Dabbur bu sezon Sevilla'da fazla şans bulamadı. Tecrübeli golcü, İspanyol ekibiyle 9 resmi maça çıktı ve 3 gol atarken 1 asist yaptı. Dabbur'un sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.
21 KEZ MİLLİ OLDU
Munas Dabbur, 21 kez İsrail Milli Takım forması giydi. 7 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
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