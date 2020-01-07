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'ta forvete yeni aday

Forvet ine ağırlık veren ve gündemine Pedro ve Zaza gibi isimleri alan ’tan sürpriz atak... Siyah-Beyazlılar, Sevilla forması giyen ’un menajeri ile temasa geçti.

Forvete yeni aday Dabbur
Transfer çalışmalarını ekonomik nedenlerden dolayı ağırdan alan 'ta gündeme bomba bir isim daha geldi... Önceliği forvet ine veren ve daha önce Pedro ve Zaza gibi isimlerle temasa geçen , İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen ile temasa geçti.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki İsrailli forvetin menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Beşiktaş, Dabbur'u kiralık istiyor.



3 KULÜP DAHA PEŞİNDE
İspanyol Marca Gazetesi de Dabbur'un Beşiktaş yolunda olduğunu yazdı. Haberde, Salzburg, ve 'un da İsrailli golcüyü istediği ifade edildi.

FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI
Dabbur bu sezon Sevilla'da fazla şans bulamadı. Tecrübeli golcü, İspanyol ekibiyle 9 resmi maça çıktı ve 3 gol atarken 1 asist yaptı. Dabbur'un sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.



21 KEZ MİLLİ OLDU
Munas Dabbur, 21 kez İsrail forması giydi. 7 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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