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N'Koudou: çok

N'Koudou iddialı açıklamalar yaptı. yıldız, " çok . kaliteye sahibiz. 7 puanlık fark kapanabilir" ifadesini kullandı.

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