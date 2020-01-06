N'Koudou iddialı açıklamalar yaptı. Fransız yıldız, 'Bence şampiyonluk şansımız çok yüksek. Yeterli kaliteye sahibiz. 7 puanlık fark kapanabilir' ifadesini kullandı. N'Koudou iddialı açıklamalar yaptı. Fransız yıldız, 'Bence şampiyonluk şansımız çok yüksek. Yeterli kaliteye sahibiz. 7 puanlık fark kapanabilir' ifadesini kullandı.
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