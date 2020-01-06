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Merih’e asla dokunma!

2019 yılında gösterdiği müthiş performansla adından söz ettiren Merih Demiral transferin gözdesi olmuş durumda... Milli futbolcumuza 1. sayfasından geniş bir yer ayıran Tuttosport, "Merih'e dokunma" manşetini attı. Gazete, Juventus'un gelen bütün teklifleri geri çevirdiğidi duyurdu.

Merih’e asla dokunma!
2019 yılında gösterdiği müthiş performansla adından söz ettiren Merih Demiral transferin gözdesi olmuş durumda... Milli futbolcumuza 1. sayfasından geniş bir yer ayıran Tuttosport, "Merih'e dokunma" manşetini attı. Gazete, Juventus'un gelen bütün teklifleri geri çevirdiğidi duyurdu.

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