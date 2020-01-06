Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in yardımcılığına Muzaffer Bilazer getirildikten sonra kalan teknik ekibin de oluşturulması için çalışmalar devam ediyor. Bordo-Mavili takımda ismi gündeme gelen isimler arasında eski futbolculardan Mehmet Yılmaz ve Jose Bosingwa yer alıyor. Daha önce Trabzonspor'da bir kez daha yardımcı antrenörlük görevini yürüten Mehmet Yılmaz ile bir görüşme yapıldığı öğrenilirken, taraftarlar Jose Bosingwa'nın da teknik ekip içerisinde yer almasını istiyor.
- Spor
- 06.01.2020
- Gazete
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