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Fenerbahçeli Isla dünyaevine girdi

Isla, çocuğunun annesi olan uzatmalı sevgilisi ile ülkesi Şili'de kilisede düzenlenen bir törenle evlendi. düğün fotoğraflarını hesabından paylaştı.

Isla dünya evine girdi
Isla, çocuğunun annesi olan uzatmalı sevgilisi Gala Caldirola ile ülkesi Şili'de kilisede düzenlenen bir törenle evlendi. Mauricio Isla düğün fotoğraflarını hesabından paylaştı.

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