Fenerbahçeli Isla dünyaevine girdi

Isla, çocuğunun annesi olan uzatmalı sevgilisi Gala Caldirola ile ülkesi Şili'de kilisede düzenlenen bir törenle evlendi. Mauricio Isla düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Isla, çocuğunun annesi olan uzatmalı sevgilisi Gala Caldirola ile ülkesi Şili'de kilisede düzenlenen bir törenle evlendi. Mauricio Isla düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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