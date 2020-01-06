G.Saray'ın hocası Fatih Terim dün önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, Arda'yı istemeyen başkan Mustafa Cengiz için, "Bir oyuncu Galatasaray altyapısından yetişmişse ve giderken para da kazandırmışsa, bu cümleyi kullanmaktan itina ediyorum" dedi.
ARDA TALEPTE BULUNMADI
Terim, "Başkanımız öyle söylemiş ama ben hizmet etmiş bir oyuncu için bu cümleyi kurmam. Arda, bir defa bile, mukavele ya da imza için talepte bulunmadı" ifadelerini kullandı.
ZAMAN HER ŞEYİN İLACIDIR
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ben de kimseye ne alın, ne de almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır, bu tespiti de yapmak lazım" diyerek sözlerini sürdürdü.
İÇERİDEN BİLGİ SIZDIRILIYOR
Terim, "Bir çok haber yapılıyor, bu haberlerin çoğu içeriden çıkıyor! Araştırıyorum, bulursam da neler olacağını tahmin ediyorsunuz. Onyekuru'nun 70 giyeceğini bilmiyordum" dedi.
TAKVİM 1 Ocak'taki 'Arda Çatlağı' manşetiyle Terim ile yönetim arasındaki krizi duyurmuştu.
ARDA TALEPTE BULUNMADI
Terim, "Başkanımız öyle söylemiş ama ben hizmet etmiş bir oyuncu için bu cümleyi kurmam. Arda, bir defa bile, mukavele ya da imza için talepte bulunmadı" ifadelerini kullandı.
ZAMAN HER ŞEYİN İLACIDIR
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ben de kimseye ne alın, ne de almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır, bu tespiti de yapmak lazım" diyerek sözlerini sürdürdü.
İÇERİDEN BİLGİ SIZDIRILIYOR
Terim, "Bir çok haber yapılıyor, bu haberlerin çoğu içeriden çıkıyor! Araştırıyorum, bulursam da neler olacağını tahmin ediyorsunuz. Onyekuru'nun 70 giyeceğini bilmiyordum" dedi.
TAKVİM 1 Ocak'taki 'Arda Çatlağı' manşetiyle Terim ile yönetim arasındaki krizi duyurmuştu.
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