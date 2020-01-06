Bugünkü
Takvim

, Arda sözleri nedeniyle Başkan Cengiz’i hedef aldı! "Ben o cümleyi kurmazdım"

, Arda transferini istemeyen ’e “Başkanımız öyle söylemiş ama ben kulübe hizmet etmiş, para kazandırmış bir oyuncu için bu cümleyi kurmam” dedi.

Ben o cümleyi kurmazdım
G.Saray'ın hocası dün önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, Arda'yı istemeyen başkan Mustafa Cengiz için, "Bir oyuncu Galatasaray altyapısından yetişmişse ve giderken para da kazandırmışsa, bu cümleyi kullanmaktan itina ediyorum" dedi.

ARDA TALEPTE BULUNMADI
Terim, "Başkanımız öyle söylemiş ama ben hizmet etmiş bir oyuncu için bu cümleyi kurmam. Arda, bir defa bile, mukavele ya da imza için talepte bulunmadı" ifadelerini kullandı.



ZAMAN HER ŞEYİN İLACIDIR
G.Saray Fatih Terim, "Ben de kimseye ne alın, ne de almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır, bu tespiti de yapmak lazım" diyerek sözlerini sürdürdü.



İÇERİDEN BİLGİ SIZDIRILIYOR
Terim, "Bir çok haber yapılıyor, bu haberlerin çoğu içeriden çıkıyor! Araştırıyorum, bulursam da neler olacağını tahmin ediyorsunuz. Onyekuru'nun 70 giyeceğini bilmiyordum" dedi.



TAKVİM 1 Ocak'taki 'Arda Çatlağı' manşetiyle Terim ile yönetim arasındaki krizi duyurmuştu.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFatih Terim, Arda sözleri nedeniyle Başkan Cengiz’i hedef aldı! "Ben o cümleyi kurmazdım"
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri