Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi... Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılı takımın antrenmanına katıldı. Onyekuru, antrenman öncesi bir paylaşım yaparak "Yeniden başlıyoruz" yorumunu düştü.

Onyekuru bilindiği gibi geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş daha sonra da kulübü Everton tarafından Monaco'ya satılmıştı. Fransız ekibinde beklentilerin uzağında kalan yıldız isim, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.