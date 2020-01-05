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  • 05.01.2020 12:18
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 12:22

'ın yeni transferi yeniden Florya'da! İşte ilk paylaşım

Geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı formayı giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan bu yıl sezon başında ise Monaco'nun yolunu tutan yeniden 'a döndü. Yıldız futbolcu dün İstanbul'a gelirken, bugün sosyal medya hesabından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde olduğuna dair paylaşım yaptı.

G.Saray'ın yeni transferi Florya'da! İşte ilk paylaşım

'ın yeni transferi , Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi... Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılı takımın antrenmanına katıldı. Onyekuru, antrenman öncesi bir paylaşım yaparak "Yeniden başlıyoruz" yorumunu düştü.

Onyekuru bilindiği gibi geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş daha sonra da kulübü Everton tarafından Monaco'ya satılmıştı. Fransız ekibinde beklentilerin uzağında kalan yıldız isim, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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