Galatasaray ara transfer döneminde sürpriz bir karara imzaya attı. Sarı kırmızılılar, Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın 2 yarı için lisansını çıkarttı.

TFF'DEN YAYINLANAN BİLGİLER ŞU ŞEKİLDE







EMRE AKBABA'NIN TALİHSİZ SAKATLIĞI...

Galatasaray'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Emre Akbaba, sarı kırmızılı forma ile kariyerine başarılı bir giriş yapmıştı. Ancak milli yıldızın yaşadığı ağır sakatlıklar, kadrodan çıkartılmasına sebep olmuştu. Emre, 11 Mayıs'da Rizespor karşısında ağır bir sakatlık yaşamış ve kadroya dahil edilememişti.

LINNES TARAFTARLARI SEVİNCE BOĞDU

Teknik direktör Fatih Terim'in tercihi ile Galatasaray'da yabancı kontenjanına takılan Martin Linnes'in adı da sezon başında TFF'ye verilmemişti. Norveçli oyuncu bu duruma oldukça üzüldüğünü belirtse de çalışmalarına devam etmişti. Nitekim Terim tarafından yeniden 28 kişilik listeye dahil edildi. Öte yandan Norveçli sağ bek, dönüşü ile sarı kırmızılı taraftarları sevince boğdu.