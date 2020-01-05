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ile bir taşla iki kuş birden vuracak

Sportif direktör Comolli, stoper 'nun menajeri ile anlaştı. M.United kulübü yetkilileri ile olan görüşmelerini ise sürdürüyor. Stoper dışında sol bekte de forma giyen sol ayaklı savunmacıyı ve Fiorentina da istiyor. Ancak Rojo direkt oynayacağı bir kulüp istiyor.

Rojo Fener'e çok yakın
Transfer çalışmalarını sürdüren, ligin 2. yarısına daha alternatifli ve güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki ilk transferine çok yaklaştı. Sarı-Lacivertliler, Manchester United'ın Arjantin Milli Takımı'nda da oynayan stoperi Rojo ile anlaştı.

COMOLLİ MENAJERİ İLE EL SIKIŞTI
Sportif direktör Damien Comolli, Marcos Rojo'nun menajeri ile el sıkıştıktan sonra iyi ilişkiler içinde olduğu M.United kulübü yetkilileri ile görüşmelerini sürdürüyor.

BAŞKA İSTEYENLER DE VAR AMA...
Rojo'yu Fransa devi PSG ile birlikte Fiorentina da isterken, Arjantinli oyuncu, milli takımdaki yerini kaybetmemek için direkt oynayabileceği bir kulüpte forma giymek istiyor.



GERÇEK MEVKİSİ SOL STOPER
F.Bahçe'nin satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki Rojo stoper dışında sol bek de oynayabiliyor. Sol ayaklı bir oyuncu ve 61 kez Arjantin Milli Takımı'nda oynadı. 2014 yılında Sporting'den 'a transfer olan Rojo için İngiliz kulübü 20 milyon Euro bonservis ödemişti.

MARCOS ROJO KİMDİR?
YAŞI: 29
MEVKİ: STOPER
ÜLKESİ: ARJANTİN

OYNADIĞI TAKIMLAR
S. Moskova (1 sezon)
S. Lizbon (2 sezon)
M.United (6 sezon)

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