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Alper Potuk'a Ozan formülü

Sezon başında ücretinde indirime giden Alper Potuk’a Comolli ve yönetimin “Ozan Tufan’ı örnek al. Oynayacağın bir takıma git ve kendini bul” dediği öğrenildi.

Alper’e Ozan formülü
Hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve bir türlü eski formunu yakalayamayan Alper Potuk'a Comolli ve yönetimin önemli bir tavsiyede bulunduğu öğrenildi. Sezon başında ücretinde ciddi bir oranda indirime giden Alper'e, "Kendine Ozan Tufan'ı örnek al. Alanya'ya gitti ve orda kendini buldu. Sen de oynayabileciğin bir kulübe gitmelisin. Oynadıkça kendini bulursun. Sonrasında da yeniden kulübe dönebilirsin" dendiği ifade edildi. Alper'in ara transfer döneminde bir Süper Lig kulübüne kiralanabileceği gelen haberler arasında.

TARAFTARLA ARASI AÇILDI
Alper Potuk'un düşük performansı Fener taraftarının da tepkisine neden oldu. Alper birçok kez maç içinde taraftarların protestosuna maruz kaldı.

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