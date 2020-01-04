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Ndiaye ’a bildirildi

ile görüşmelerine başlandığını 'a bildirdi. Bilindiği gibi 29 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde Trazonspor formasıyla poz vermişti.

Ndiaye KAP’a bildirildi
Trabzon Badou Ndiaye ile görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. Bilindiği gibi 29 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde Trazonspor formasıyla poz vermişti.

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