Trabzon Badou Ndiaye ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. Bilindiği gibi 29 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde Trazonspor formasıyla poz vermişti.
- Spor
- 04.01.2020
- Gazete
Ndiaye KAP’a bildirildi
Trabzon Badou Ndiaye ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. Bilindiği gibi 29 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde Trazonspor formasıyla poz vermişti.
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