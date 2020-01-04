Nagatomo Bologna’ya

Galatasaray'da ara transfer döneminde gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda... Takımda istenmeyen isimlerden biri olan Yuto Nagatomo'nun İtalyan ekibi Bologna ile görüştüğü ortaya çıktı. Transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Cimbom'da Sambacı Mariano da takım arayışlarına devam ediyor.
İlk sezonunda iyi performans sergileyen Nagatomo bu sezon formsuz.
İlk sezonunda iyi performans sergileyen Nagatomo bu sezon formsuz.
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