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Nagatomo Bologna’ya

'da ara döneminde gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda... Takımda istenmeyen isimlerden biri olan 'nun İtalyan ekibi Bologna ile görüştüğü ortaya çıktı. Transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. 'da da takım arayışlarına devam ediyor.

Nagatomo Bologna’ya
Galatasaray'da ara döneminde gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda... Takımda istenmeyen isimlerden biri olan Yuto Nagatomo'nun İtalyan ekibi Bologna ile görüştüğü ortaya çıktı. Transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. 'da Sambacı Mariano da takım arayışlarına devam ediyor.

İlk sezonunda iyi performans sergileyen Nagatomo bu sezon formsuz.

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