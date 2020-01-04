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Başkanvekili 'dan derbideki Serdar-Vida pozisyonuyla ilgili açıklama: Karar yanlış... Art niyet yok

Başkanvekili , “Derbide Serdar-Vida pozisyonunda VAR hakemi maçın hakemine ne gördüğünü soruyor. Hakem ikili mücade diyor. Aynı görüşte değiliz ama art niyetli bir şey yok ”dedi

Karar yanlış... Art niyet yok
MHK Başkanvekili Oğuz Sarvan, VAR ve hakem karaları hakkında açıklamalarda bulundu.



ART NİYET YOK
Oğuz Sarvan, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde Serdar Aziz ile Vida arasında yaşanan ve siyah beyazlıların penaltı beklediği pozisyon için "VAR hakemi, hakeme ne gördüğünü soruyor. Hakem ikili mücadele diyor. Aynı görüşte değiliz ama art niyetli bir şey yok" dedi.


Sackey bu faul sonrası sarı kart görmüştü. 67 hakemin 66'sı ise pozisyona 'kırmızı' dedi.

SACKEY ATILMALIYDI...
Beşiktaş-Denizli maçında Sackey'in Diaby'ye hareketi için ise Oğuz Sarvan, "67 hakeme sorduk. Sadece 1'i sarı dedi. Diğerleri kırmızı dedi" ifadesini kullandı. Karşılaşmayı yöneten hakem Özgür Yankaya ise bu pozisyonda Sackey'e sarı kart göstermişti.

KEŞKE VAR OLMASAYDI
Kritik 2 pozisyonu değerlendiren , "Keşke VAR sistemi olmasaydı diyorum. Hakemler bu kadar tartışılmazdı" dedi.

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