MHK Başkanvekili Oğuz Sarvan, VAR ve hakem karaları hakkında açıklamalarda bulundu.
ART NİYET YOK
Oğuz Sarvan, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde Serdar Aziz ile Vida arasında yaşanan ve siyah beyazlıların penaltı beklediği pozisyon için "VAR hakemi, hakeme ne gördüğünü soruyor. Hakem ikili mücadele diyor. Aynı görüşte değiliz ama art niyetli bir şey yok" dedi.
Sackey bu faul sonrası sarı kart görmüştü. 67 hakemin 66'sı ise pozisyona 'kırmızı' dedi.
SACKEY ATILMALIYDI...
Beşiktaş-Denizli maçında Sackey'in Diaby'ye hareketi için ise Oğuz Sarvan, "67 hakeme sorduk. Sadece 1'i sarı dedi. Diğerleri kırmızı dedi" ifadesini kullandı. Karşılaşmayı yöneten hakem Özgür Yankaya ise bu pozisyonda Sackey'e sarı kart göstermişti.
KEŞKE VAR OLMASAYDI
Kritik 2 pozisyonu değerlendiren Oğuz Sarvan, "Keşke VAR sistemi olmasaydı diyorum. Hakemler bu kadar tartışılmazdı" dedi.
ART NİYET YOK
Oğuz Sarvan, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde Serdar Aziz ile Vida arasında yaşanan ve siyah beyazlıların penaltı beklediği pozisyon için "VAR hakemi, hakeme ne gördüğünü soruyor. Hakem ikili mücadele diyor. Aynı görüşte değiliz ama art niyetli bir şey yok" dedi.
Sackey bu faul sonrası sarı kart görmüştü. 67 hakemin 66'sı ise pozisyona 'kırmızı' dedi.
SACKEY ATILMALIYDI...
Beşiktaş-Denizli maçında Sackey'in Diaby'ye hareketi için ise Oğuz Sarvan, "67 hakeme sorduk. Sadece 1'i sarı dedi. Diğerleri kırmızı dedi" ifadesini kullandı. Karşılaşmayı yöneten hakem Özgür Yankaya ise bu pozisyonda Sackey'e sarı kart göstermişti.
KEŞKE VAR OLMASAYDI
Kritik 2 pozisyonu değerlendiren Oğuz Sarvan, "Keşke VAR sistemi olmasaydı diyorum. Hakemler bu kadar tartışılmazdı" dedi.
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