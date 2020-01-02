Yabancı oyunculardan verim alınamadı Kartal'da bu sezon transfer edilen yabancı oyuncular sınıfta kaldı. En skorer Diaby ve N'Koudou olmasına rağmen bu isimler de beklenenin çok altında kaldı. N'Koudou 11 maçta, Diaby de 14 maçta 2 gol attı. Elneny 11 maçta 1 asist yaparken Tyler Boyd, Douglas, Rebocho hayal kırıklığı yaşattı. Victor Ruiz beğenilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle sadece 10 maç oynadı.

Kartal'da bu sezon transfer edilen yabancı oyuncular sınıfta kaldı. En skorer Diaby ve N'Koudou olmasına rağmen bu isimler de beklenenin çok altında kaldı. N'Koudou 11 maçta, Diaby de 14 maçta 2 gol attı. Elneny 11 maçta 1 asist yaparken Tyler Boyd, Douglas, Rebocho hayal kırıklığı yaşattı. Victor Ruiz beğenilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle sadece 10 maç oynadı. TÜM MANŞETLER