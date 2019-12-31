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  • 31.12.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 16:40

Son dakika: resmen 'da!

, ile lük için anlaştığını açıkladı. Sarı siyahlı kulüp eski hocası Fatih Tekke'yi resmen açıklarken 'Hoş geldin Sultan Fatih Tekke' görseli kullanıldı.

Resmen açıklandı! Fatih Tekke...

TFF 1. Lig ekiplerinden , Fırat Gül'den boşalan lük görevi için ile anlaşma sağladı.

Sarı siyahlı kulüp eski hocası Fatih Tekke'yi resmen açıklarken 'Hoş geldin Sultan Fatih Tekke' görseli kullanıldı.

İstanbul ekibi Fırat Gül ile yollarını ayırarak, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

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