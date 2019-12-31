TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Fırat Gül'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaşma sağladı.



Sarı siyahlı kulüp eski hocası Fatih Tekke'yi resmen açıklarken 'Hoş geldin Sultan Fatih Tekke' görseli kullanıldı.





İstanbul ekibi Fırat Gül ile yollarını ayırarak, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer vermişti.