Keçiörengücü tek attı

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Diabang attı. Keçiörengücü üst üste 2. galibiyetini aldı.
PELLEGRİNİ GÖNDERİLDİ
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Manuel Pellegrini'nin görevine son verildi. Leicester City'ye 2-1 kaybedilen maçın ardından Pellegrini ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
ERSAN'DAN 17 SAYI
NBA'de milli oyuncu Ersan İlyasova'nın "double-double" yaptığı maçta Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic'i 111-100 mağlup etti. Ersan İlyasova, 17 sayı, 14 ribaunt, 5 asist yaptı.
Ormanspor kazandı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Ormanspor, Hatay BŞB'yi 93-82 mağlup etti. Ormanspor maçın ilk yarısını da 50-33 önde kapattı. Ogunbowale 29 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
PELLEGRİNİ GÖNDERİLDİ
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Manuel Pellegrini'nin görevine son verildi. Leicester City'ye 2-1 kaybedilen maçın ardından Pellegrini ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
ERSAN'DAN 17 SAYI
NBA'de milli oyuncu Ersan İlyasova'nın "double-double" yaptığı maçta Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic'i 111-100 mağlup etti. Ersan İlyasova, 17 sayı, 14 ribaunt, 5 asist yaptı.
Ormanspor kazandı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Ormanspor, Hatay BŞB'yi 93-82 mağlup etti. Ormanspor maçın ilk yarısını da 50-33 önde kapattı. Ogunbowale 29 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
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