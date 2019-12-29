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Paşa’yı dağıttı

gümbür gümbür... Turuncu-Lacivertliler konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı. İlk yarıyı Demba Ba (2), Crivelli ve Fernandes (k.k) golleriyle 4-0 önde bitiren Başakşehir 2. yarıda Elia ile 1 gol daha buldu. Kasımpaşa'nın tek golünü penaltıdan Quaresma kaydetti.

Başakşehir Paşa’yı dağıttı
Başakşehir gümbür gümbür... Turuncu-Lacivertliler konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı. İlk yarıyı Demba Ba (2), Crivelli ve Fernandes (k.k) golleriyle 4-0 önde bitiren 2. yarıda Elia ile 1 gol daha buldu. Kasımpaşa'nın tek golünü penaltıdan Quaresma kaydetti.

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