Başakşehir Paşa’yı dağıttı

Başakşehir gümbür gümbür... Turuncu-Lacivertliler konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı. İlk yarıyı Demba Ba (2), Crivelli ve Fernandes (k.k) golleriyle 4-0 önde bitiren Başakşehir 2. yarıda Elia ile 1 gol daha buldu. Kasımpaşa'nın tek golünü penaltıdan Quaresma kaydetti.
- Spor
- 29.12.2019
- Gazete
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