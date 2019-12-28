Fırtına rekor için sahada

Trabzon bugün evinde ligin son sırasında yer alan Kayseri'yi ağırlayacak. Fırtına bugün rakibini yenerse son 9 yılın en iyi derecesine imza atacak. Konuk ekip Kayseri'de önemli eksiklikler dikkat çekiyor.
TRABZONSPOR HAZIR KITA
Trabzon Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Ünal Karaman yönetimindeki idmanda oyuncuların hırsı dikkat çekiciydi.
TRABZONSPOR HAZIR KITA
Trabzon Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Ünal Karaman yönetimindeki idmanda oyuncuların hırsı dikkat çekiciydi.
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