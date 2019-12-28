Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "2023-2024 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
- Spor
- 28.12.2019
- Gazete
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