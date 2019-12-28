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Fatih Terim: Bu grup yine başarlı olacak

Galatasaray ailesi Çırağan Sarayı'ndaki yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi. Fatih Terim, "2019'u bu kadar başarılı geçiren bir grubun 2020'de de başarılı olacağından hiç şüphem yok" dedi.

Bu grup yine başarlı olacak
Galatasaray ailesi Çırağan Sarayı'ndaki yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi. Fatih Terim, "2019'u bu kadar başarılı geçiren bir grubun 2020'de de başarılı olacağından hiç şüphem yok" dedi.

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