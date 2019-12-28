Fatih Terim: Bu grup yine başarlı olacak Galatasaray ailesi Çırağan Sarayı'ndaki yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi. Fatih Terim, "2019'u bu kadar başarılı geçiren bir grubun 2020'de de başarılı olacağından hiç şüphem yok" dedi.

Galatasaray ailesi Çırağan Sarayı'ndaki yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi. Fatih Terim, "2019'u bu kadar başarılı geçiren bir grubun 2020'de de başarılı olacağından hiç şüphem yok" dedi. TÜM MANŞETLER