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de vites yükseltti! Grosicki ve Trondsen ile temasa geçildi

, ile sözleşmesi sona erecek olan Grosicki ile ilk temas kurdu ve görüşme olumlu geçti. Rosenborg’lu 24 yaşındaki ön libero ile de temasta.

Fırtına’dan çifte atak
devre arası döneminde hareketli saatler yaşayacak. Transfer dönemi henüz başlamamasına rağmen Badou Ndiaye ile 'da bir görüşme yapan Bordo-Mavili Yönetim, Kamil Grosicki ile de temasa geçti. 31 yaşındaki Polonyalı yıldız bir dönem 'ta oynamıştı.



YENİ TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Orta sahanın solunda görev yapan yıldız oyuncu 'nin yeni sözleşme talebine ret cevabı verdi. Grosicki Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.



HEM 6 HEM DE 8 NUMARA
Ön libero arayışlarında olan 'un Norveçli Anders Trondsen ile de görüşme halinde olduğu öğrenildi. Genç oyuncu, 6 numaranın dışında 8 numarada oynuyor.



4 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
2017 yılında Stabaek'ten Rosenborg'a 1.2 milyon Euro bedelle transfer olan Trondsen özellikle uzaktan attığı gollerle tanınıyor. Genç oyuncu, 4 kez norveç forması giydi.

SÖRLOTH'UN KANKASI!
Norveçli Trondsen, Trabzonspor'da forma giyen vatandaşı Alexander Sörloth ile çok yakın dost.

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