Ozan Tufan tehlikesi

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son dönemde oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazananile ilgili belirsizlik devam ediyor... Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan milli oyuncu ile henüz anlaşma sağlanamadı.devre arasındave menajeri ile bir kez daha masaya oturmayı planlıyor.Tecrübeli oyuncuyutakımlarındanyakından takip ediyor... Yıldız oyuncunun menajeri de bu kozu yönetime karşı kullanmak istiyor. Pazarlıkların devre arasında sonuçlanması bekleniyor.Eğer, Sarı-Lacivertliler'le anlaşamazsa sezon sonunda boşa çıkacak ve İngiliz ekibioyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.