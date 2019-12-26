Ozan Tufan tehlikesi

Fenerbahçe'de son dönemde oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Ozan Tufan ile ilgili belirsizlik devam ediyor... Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan milli oyuncu ile henüz anlaşma sağlanamadı. Fenerbahçe Yönetimi, devre arasında Ozan Tufan ve menajeri ile bir kez daha masaya oturmayı planlıyor.
Tecrübeli oyuncuyu Premier Lig takımlarından Crystal Palace yakından takip ediyor... Yıldız oyuncunun menajeri de bu kozu yönetime karşı kullanmak istiyor. Pazarlıkların devre arasında sonuçlanması bekleniyor.
Eğer Ozan Tufan, Sarı-Lacivertliler'le anlaşamazsa sezon sonunda boşa çıkacak ve İngiliz ekibi Crystal Palace oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
Tecrübeli oyuncuyu Premier Lig takımlarından Crystal Palace yakından takip ediyor... Yıldız oyuncunun menajeri de bu kozu yönetime karşı kullanmak istiyor. Pazarlıkların devre arasında sonuçlanması bekleniyor.
Eğer Ozan Tufan, Sarı-Lacivertliler'le anlaşamazsa sezon sonunda boşa çıkacak ve İngiliz ekibi Crystal Palace oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
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