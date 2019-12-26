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Merih’ten aile ziyareti

ekibi ’ta oynayan milli futbolcu memleketi Karamürsel’e giderek burada bulunan dedesi ve anneannesiyle birlikte vakit geçirdi.

Merih’ten aile ziyareti
İtalyan devi 'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, memleketi ziyaret etti. Demiral, Karamürsel'de yaşayan dedesi ve anneannesiyle vakit geçirdi. , ailesini ziyaret ettiği fotoğrafları sosyal medya hesabından kalp emojisi koyarak paylaştı. Demiral, bir üniversitenin düzenlediği gecede 'en iyi çıkış yapan futbolcu' ödülünü almıştı. Yeniden 'ya gidecek olan Merih'e Karamürselliler çok büyük ilgi gösterdi.

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