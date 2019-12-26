Merih’ten aile ziyareti

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, memleketi Karamürseli ziyaret etti. Demiral, Karamürsel'de yaşayan dedesi ve anneannesiyle vakit geçirdi. Merih Demiral, ailesini ziyaret ettiği fotoğrafları sosyal medya hesabından kalp emojisi koyarak paylaştı. Demiral, bir üniversitenin düzenlediği gecede 'en iyi çıkış yapan futbolcu' ödülünü almıştı. Yeniden İtalya'ya gidecek olan Merih'e Karamürselliler çok büyük ilgi gösterdi.
- Spor
- 26.12.2019
- Gazete
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