Beşiktaş'tan Yunus Mallı atağı... Devre arasında takıma takviye yapmak isteyen Siyah- Beyazlı yönetimin Wolfsburg'da oynayan milli oyuncuyu 6 aylığına kiralamak istediği öğrenildi. Bunun için Alman kulübüyle ilk görüşme yapıldı.
3 POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR
Yunus'un hem 10 numara mevkisinde hem de iki kanatta da oynamasını avantaj olarak gören yönetimin Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan da onay aldığı gelen bilgiler arasında.
6 AYLIK KİRALAMA FORMÜLÜ
Beşiktaş'ın Wolsfburg'la yaptığı ilk görüşmede bu oyuncu için 6 aylık kiralama teklifi sunuldu. Yunus'un maaşının yarısının Alman kulübü tarafından ödenme ihtimali gündemde.
WOLFSBURG'DA AZ ŞANS BULDU
Yunus Mallı Alman takımı Wolfsburg'da bu sezon sadece 2 karşılaşmada forma giyebildi. Yunus Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
3 POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR
Yunus'un hem 10 numara mevkisinde hem de iki kanatta da oynamasını avantaj olarak gören yönetimin Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan da onay aldığı gelen bilgiler arasında.
6 AYLIK KİRALAMA FORMÜLÜ
Beşiktaş'ın Wolsfburg'la yaptığı ilk görüşmede bu oyuncu için 6 aylık kiralama teklifi sunuldu. Yunus'un maaşının yarısının Alman kulübü tarafından ödenme ihtimali gündemde.
WOLFSBURG'DA AZ ŞANS BULDU
Yunus Mallı Alman takımı Wolfsburg'da bu sezon sadece 2 karşılaşmada forma giyebildi. Yunus Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
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