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'ta harekatı! 6 aylığına kiralanması gündemde

, Alman takımında çok az şans bulan için harekete geçti. Yıldız oyuncuyu Avcı’nın da çok istediği öne sürüldü. Yunus'a ödenecek paranın yarısının Wolfsburg tarafından verileceği ortaya çıktı. Bu transferin bitme ihtimali çok yüksek.

Yunus Mallı harekatı
Beşiktaş'tan Yunus Mallı atağı... Devre arasında takıma takviye yapmak isteyen Siyah- Beyazlı yönetimin Wolfsburg'da oynayan milli oyuncuyu 6 aylığına kiralamak istediği öğrenildi. Bunun için Alman kulübüyle ilk görüşme yapıldı.

3 POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR
Yunus'un hem 10 numara mevkisinde hem de iki kanatta da oynamasını avantaj olarak gören yönetimin Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan da onay aldığı gelen bilgiler arasında.



6 AYLIK KİRALAMA FORMÜLÜ
Beşiktaş'ın Wolsfburg'la yaptığı ilk görüşmede bu oyuncu için 6 aylık kiralama teklifi sunuldu. Yunus'un maaşının yarısının Alman kulübü tarafından ödenme ihtimali gündemde.



WOLFSBURG'DA AZ ŞANS BULDU
Alman takımı Wolfsburg'da bu sezon sadece 2 karşılaşmada forma giyebildi. Yunus 'a sıcak bakıyor.

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