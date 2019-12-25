Bugünkü
Takvim

için 'le pazarlıkta! Sözleşme süresinde sorun yaşanıyor

ile , ’nin bedelsiz kiralanması konusunda el sıkıştı... Ancak yeni pürüz çıktı. Bordo-Mavililer'in Senegalli yıldızı 1.5 yıllığına kiralamak istediği ama İngilizler'in '6 ay' diye direttiği belirlendi.

Ndiaye’de 1 yıllık pürüz
Konya deplasmanından çok önemli bir 3 puna çıkaran Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-Mavililer, Stoke City formasını giyen Badou Ndiaye'yi bitirmek için büyük bir çaba harcıyor.

NDIAYE TEKLİFİ KABUL ETTİ
Senegalli yıldızla her konuda anlaşan yönetim, İngiliz kulübüyle de bedelsiz kiralama konusunda el sıkıştı. Ancak sözleşme süresi konsunda pürüz yaşanıyor.



PAZARLIKLAR ÇOK SIKI
Alınan bilgilere göre Trabzon, Ndiaye'yi 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Stoke ise 6 ayda diretiyor. Taraflar arasındaki sıkı pazarlıklar sürüyor.



Badou geçen sezon G.Saray'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

YUNUS EMRE SEL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor Ndiaye için Stoke City'le pazarlıkta! Sözleşme süresinde sorun yaşanıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri