Konya deplasmanından çok önemli bir 3 puna çıkaran Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-Mavililer, Stoke City formasını giyen Badou Ndiaye'yi bitirmek için büyük bir çaba harcıyor.
NDIAYE TEKLİFİ KABUL ETTİ
Senegalli yıldızla her konuda anlaşan yönetim, İngiliz kulübüyle de bedelsiz kiralama konusunda el sıkıştı. Ancak sözleşme süresi konsunda pürüz yaşanıyor.
PAZARLIKLAR ÇOK SIKI
Alınan bilgilere göre Trabzon, Ndiaye'yi 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Stoke ise 6 ayda diretiyor. Taraflar arasındaki sıkı pazarlıklar sürüyor.
Badou Ndiaye geçen sezon G.Saray'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
YUNUS EMRE SEL
NDIAYE TEKLİFİ KABUL ETTİ
Senegalli yıldızla her konuda anlaşan yönetim, İngiliz kulübüyle de bedelsiz kiralama konusunda el sıkıştı. Ancak sözleşme süresi konsunda pürüz yaşanıyor.
PAZARLIKLAR ÇOK SIKI
Alınan bilgilere göre Trabzon, Ndiaye'yi 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Stoke ise 6 ayda diretiyor. Taraflar arasındaki sıkı pazarlıklar sürüyor.
Badou Ndiaye geçen sezon G.Saray'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
YUNUS EMRE SEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.